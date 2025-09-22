حمدان بن محمد: دبي تتصدّر مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تصدّرت مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «للمرة الثامنة على التوالي، تصدرت دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، مع جذبها لأكثر من 640 مشروعاً نوعياً».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستشرافية، وتوجيهاته السديدة، وجهود فرق العمل الحكومية وتكامل الشراكة مع القطاع الخاص، حوّلت دبي إلى قصة نجاح استثنائية تُلهم العالم، وفخورون بثقة المستثمرين الدوليين المتجددة بما يعكس متانة البيئة الاستثمارية، وشفافية أنظمتها، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها المتفردة على التكيّف مع تحولات الاقتصاد العالمي».

وأكد سموه: «كل يوم يقرّبنا أكثر من تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وبروح لا تعرف المستحيل، نؤكد أن المستقبل هو دبي ودبي هي المستقبل».

