عمار بن حميد يعزي في وفاة أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي ووالدة اللواء أحمد بن ناصر الريسي وخالد بن ناصر الريسي وصقر بن ناصر الريسي وعبدالعزيز بن ناصر الريسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بأبوظبي، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

الحضور

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان.