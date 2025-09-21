«محمد بن راشد للقادة» ينطلق الأربعاء بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تنطلق فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة» يوم 24 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

يهدف الحدث، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ويعد الملتقى السنوي الأول والأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، إلى جمع أفضل القيادات والعقول وأفضل الأفكار لترسيخ التحول في الفكر القيادي والإداري بهدف بناء أفضل تجربة إنسانية للبشر في دبي، علاوة على ترسيخ الممارسات القيادية الاستراتيجية المستلهمة من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، إلى جانب مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته القيادية إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.

يسعى الملتقى إلى بناء قيادات جديدة تستلهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والإدارة، لتواصل مسيرة الريادة التي تتميز بها إمارة دبي.

يهدف الملتقى أيضاً إلى تبادل الخبرات وعرض قصص نجاح عالمية، بما يعزز قدرات القيادات ويؤهلهم للتعامل مع التحديات بمرونة وابتكار، فضلاً عن تعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، وصياغة وترتيب الأولويات، وتحديد متطلبات التنمية الشاملة للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وفق أسس مدروسة وتحليلات معمقة.

يسعى الملتقى إلى بناء منظومة مستدامة لإعداد وتطوير قيادات قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع التغيرات العالمية المتسارعة، وفرص وتحديات واستحقاقات المستقبل، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على تجارب قيادية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية من خلال توفير منصة جامعة لقيادات دبي، بما يضمن التنسيق الفعال والتكامل في العمل، ويعزز كفاءة التنفيذ وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إن ملتقى محمد بن راشد للقادة يجمع أهم 1000 شخصية قيادية في دبي لمناقشة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لبناء أفضل مدينة في العالم.

وأشار معاليه، إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تهدف لبناء فريق من أهم 1000 شخصية من القطاعين الخاص والعام لترسيخ رؤيته بأن تكون دبي المدينة الأولى عالمياً في كافة القطاعات.

وأكد معاليه أن ملتقى محمد بن راشد للقادة يمثل تجسيداً عملياً لفكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن القيادة ليست مجرد وظيفة، بل مسؤولية تتطلب رؤية استباقية، وجرأة في اتخاذ القرار، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يضمن استدامة التنمية، ويرسخ مكانة دبي وريادتها عالمياً.

وقال «يعد ملتقى محمد بن راشد للقادة ورشة عمل تجمع قيادات إمارة دبي وخبراء عالميين لتبادل الأفكار والخبرات في مجالي الإدارة والقيادة عبر جلسات وحوارات تفاعلية، ومجالس متخصصة، بما يسهم في تطوير الكفاءات القيادية وتعزيز قدرتها على استشراف المستقبل والتعامل بفاعلية مع تحدياته».

وأكد معاليه أن الملتقى يشكل منصة استراتيجية لإرساء منظومة مستدامة لتطوير نماذج قيادية تتميز ببراعة الإدارة وكفاءة التنفيذ والتخطيط بعيد المدى، والقدرة على التعامل بمرونة عالية مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يعزز قدرات دبي على إحداث تحولات نوعية ودفع مسيرتها التنموية إلى مستويات متقدمة.

يعد الملتقى منصة رائدة لابتكار آليات وأدوات وممارسات مستدامة تعمل على تحويل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى منظومة منهجية تتبناها القيادات كسلوك مؤسسي محفز للإنجاز والتطوير، ويجمع الملتقى القادة والخبراء من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتعزيز مفاهيم القيادة المبتكرة التي تواكب متطلبات المستقبل.

وسيشهد الملتقى انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في مجالات الإدارة والقيادة بهدف تزويد القيادات بالمعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

كما سيشهد تنظيم مجالس متخصصة لقيادات دبي في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والمجتمع والتعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والثقافة والإعلام، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وعدد من الجامعات العالمية بهدف تطوير أبحاث ودراسات متخصصة توثق مسيرة التحول الفريدة التي شهدتها إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر وفلسفة سموه في القيادة والتنمية.

يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها. ويستلهم المركز فكر سموه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.

كما يهدف المركز إلى «إعداد قادة الغد»، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على المستويات كافة، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.