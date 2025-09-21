برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل

21 سبتمبر 2025 15:16

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق يوم الأربعاء المقبل أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «إعادة تعريف النقل.. المسار نحو التنقل الذاتي». وسيشهد الحدث تكريم الفائزين في التحدي، الذي يقام تحت شعار «حي دبي للتنقّل ذاتي القيادة»، حيث تنافست خمسة تحالفات ومؤسسات عالمية ومحلية وشركات رائدة، في تجسيد منطقة نموذجية، تشمل وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، وتسمح لسكان تلك المنطقة باختيار وسيلة النقل أو التنقل، التي تناسبهم، وتقدم الخدمة الجيدة لهم، وذلك بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن، في مجال التنقل ذاتي القيادة. وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تنظيم المؤتمر والتحدي يشكّل خطوة مهمة في مسيرة دبي نحو قيادة مستقبل التنقل الذكي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للابتكار في هذا القطاع الحيوي. وقال معاليه: إن تنظيم هذا الحدث العالمي، يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز استدامة منظومة التنقل، بما يحقق السعادة للمجتمع، كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال المؤتمر والتحدي، إلى استقطاب الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة في مجال التنقل ذاتي القيادة، لإيجاد حلول مبتكرة تدعم جهود دبي في التحول نحو أنظمة نقل مستقبلية، قائمة على التقنيات المتقدمة، وخفض كلفة التشغيل، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، واستعراض أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات والمعرفة، بين رواد الصناعة والخبراء وصناع القرار. ويستقطب المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين أكثر من 3000 مشارك دولي، ويشهد عقد أكثر من 45 ورشة وندوة، ويستضيف المؤتمر أكثر من 80 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومن أبرز المتحدثين الرئيسين في المؤتمر، معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والسيدة سول رشيدي، أول رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في العالم، وهي رئيس سابق لعدة شركات متخصصة في التكنولوجيا في أميركا الشمالية، وستكون المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية. ومن المتحدثين في المؤتمر الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الذي يقود منذ أكثر من 40 عاماً عدة مشاريع في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، وكذلك السيد أوغسطين فريديل، الشريك في شركة (MHP)، إحدى شركات بورش، وهو خبير ومتخصص في تحليل البيانات وبرمجيات القيادة الذاتية وخدمات التنقل، ومن بين المتحدثين السيد دان روسيغارد، مبتكر ومؤسس استوديو روز جارد (Roosegaarde)، وهو محاضر عالمي وعضو في فريق الابتكار التابع لناسا. ويصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 50 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: بايدو أبولو إنترناشيونال ليمتد، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وإيليت جروب - جيتور، وسبيس 42، وبوني إيه آي، وتنسور، وأوبر، والعديد غيرها من الشركات العالمية الرائدة، وستقدم هذه الشركات أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، كما يتاح للزوار الفرصة للتعرف إلى المركبات ذاتية القيادة، التي سيجري تشغيلها عام 2026. وشهدت الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي أقيمت تحت شعار «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث تجاوزت طلبات المشاركة في التحدي العدد المستهدف بنسبة 170%، وتأهلت خمسة تحالفات وشركات محلية وعالمية، للمنافسة على المرحلة النهائية، وهي: تحالف (WeRide/ Deutsche Bahn) من الصين وألمانيا، وتحالف (BrightDrive/ AlpLab/ Shiptec/ SeaBubbles) من سويسرا، وفرنسا، والإمارات، والنمسا، وتحالف (Orcauboat/ PIKMOVING/ Heriot-Watt University Dubai) من الإمارات والصين وتحالف (SURAA/ Arti) من النمسا، إضافة إلى الجهة المرشحة الخامسة وهي الشركة الرائدة (Zelos Technology)، من سنغافورة والصين، وشهدت الفترة الماضية إجراء اختبارات ميدانية، في مقرات الشركات المتأهّلة في بلدانها، حسب المعايير والإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، وسَتُعلَنُ أسماءُ الفائزين، مع تكريمهم في اليوم الأول من مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة. ويهدف التحدي إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال على إيجاد الحلول للتحديات الحالية، مثل تحدي الميل الأول والأخير، لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحام المروري، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، فقد أصبح التنقل ذاتي القيادة ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وفي سبيل ذلك تعمل الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً، وحقيقة ملموسة على أرض دبي.