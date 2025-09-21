محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق حملة وطنية جديدة من مجلس الوزراء، بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم»، وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات نطلق اليوم حملة وطنية جديدة من مجلس الوزراء بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم».. وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص.. هدف الحملة تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال من أبنائنا.. وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم.. وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا.. سيتم إطلاق العديد من المبادرات، وندعو جميع الجهات والمؤسسات للمشاركة في هذه الحملة ودعم أهدافها.. لدينا اليوم خمسون حاضنة أعمال تنتشر على مستوى الدولة، واقتصادنا الوطني يضم شركات صغيرة ومتوسطة تسهم بأكثر من 63% من ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي.. وتتصدر دولة الإمارات أهم 56 اقتصاداً عالمياً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل بيئة أعمال لها. هدفنا أن يتجه الشباب بشكل أكبر لبناء شركاتهم الخاصة.. والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.. والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصادنا الوطني النشط».

