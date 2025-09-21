الإمارات تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم العالمي للزهايمر، الذي يوافق الـ21 من شهر سبتمبر من كل عام؛ بهدف زيادة الوعي بالمرض والقضاء على المفاهيم الخاطئة حوله، وتعزيز الجهود كافة المقدمة لتطوير الأبحاث وتعزيز جودة حياة المرضى.

وأكد خبراء وأطباء أهمية الفحص المبكر للكشف عن مرض الزهايمر، حيث يسهم التدخل السريع في تقديم الرعاية الطبية، والتقليل من مضاعفاته، إضافة إلى الدعوة بأهمية زيادة وعي أفراد المجتمع بهذا المرض الذي قد يعتقد البعض أنه وصمة مجتمعية، حيث يتردد الكثيرون في طلب المساعدة، وتلقي العلاج بشأنه.

المرض وطرق الوقاية

قال الدكتور ناصر الزبيدي، طبيب استشاري -الطب النفسي والأعصاب: إن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ تدريجياً، فيؤثر على القدرات الإدراكية أولاً ومنها القدرة على التذكر والتفكير والسلوك والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، يبدأ عادة بأعراض بسيطة، مثل نسيان الأحداث القريبة، ثم يتطور تدريجياً ليؤثر على الاستقلالية وجودة الحياة.

وتحدث عن أبرز الأعراض والأسباب المرتبطة بالزهايمر، وهي صعوبات في اتخاذ القرارات، التوهان المستمر، ضعف الذاكرة قصيرة المدى، صعوبة في إيجاد الكلمات، تكرار الأسئلة، فقدان القدرة على تنظيم المهام، تغيّرات في المزاج أو الشخصية والسبب الدقيق غير معروف.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه المرضى وعائلاتهم، فمن جانب المريض فقدان الاستقلالية، وصعوبة التواصل، والحاجة المتزايدة للرعاية، والتعرض للاستغلال، ومن جانب العائلة الإرهاق النفسي والجسدي نتيجة الرعاية المستمرة، الضغوط المالية، وصعوبة التعايش مع التغيرات السلوكية، مثل العصبية أو الهلاوس، وصعوبة الوصول إلى الدعم المطلوب، أما المجتمع نقص الوعي بالمرض، ووصمة اجتماعية تجعل البعض يتردد في طلب المساعدة.

وذكر أنه لا توجد طرق وقاية مؤكدة لمنعه، لكن الأبحاث تشير إلى أن تقليل عوامل الخطر قد يقلل من احتمالية الإصابة، مثل التحكم في ضغط الدم، السكري والكوليسترول والنشاط البدني المنتظم والغذاء الصحي (مثل حمية البحر الأبيض المتوسط)، وتنشيط الدماغ بالتعلم والتفاعل الاجتماعي والنوم الجيد، والابتعاد عن التدخين والكحول والسيطرة على مستويات القلق وعلاج الاكتئاب وعلاج السمع واضطرابات التنفس أثناء النوم.

التشخيص المبكر

قالت عزيزة المغيولي، اختصاصي نفسي سريري في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تحتفل مدينة الشيخ شخبوط الطبية باليوم العالمي للزهايمر، لتسليط الضوء على أهمية التوعية بمرض الزهايمر، وضرورة التشخيص المبكر والدعم المستمر للمرضى وأسرهم. ويعد التشخيص المبكر للزهايمر خطوة أساسية لضمان تقديم الرعاية المناسبة وتأخير تطور الأعراض، مما يساهم في تحسين جودة حياة المرضى.

وأضافت: تفخر مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم خدمات متكاملة لمرضى الزهايمر من خلال عيادة الذاكرة، التي تم افتتاحها في مارس الماضي بالشراكة مع «سكينة»، تقدم العيادة رعاية متخصصة وشاملة، تضم تقييماً دقيقاً لحالة المريض، ووضع برامج علاجية مخصصة تتضمن الدعم الطبي والنفسي، ومتابعة مستمرة لتطور الحالة. كما توفر العيادة الدعم والإرشاد لأسر المرضى، لمساعدتهم على فهم المرض والتعامل مع تحدياته اليومية بطريقة فعّالة.

وأكدت أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأعراض الزهايمر وسبل الوقاية الممكنة، وتشجيع الأسر على متابعة صحة أحبائهم بانتظام، مؤكدة السعي لتقديم بيئة داعمة للمرضى وأسرهم مع التركيز على جودة الحياة، لتكون نموذجاً متقدماً للرعاية العصبية والإدراكية في دولة الإمارات.

خيارات علاجية

أوضحت الدكتورة فرح نجادي، استشارية طب الأعصاب في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، أن شهر التوعية بمرض الزهايمر يسلط الضوء على هذا المرض العصبي التنكسي الذي يؤثر بشكل كبير على الذاكرة والوظائف الإدراكية للمرضى، ويُعد من أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب كبار السن حول العالم.

وقالت: «مرض الزهايمر هو مرض معقد يتطور تدريجياً، ويؤدي إلى فقدان تدريجي للذاكرة وضعف في التفكير والسلوك، على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ حتى الآن، فإن هناك خيارات علاجية عدة؛ تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وتأخير تقدم الأعراض».

وأضافت الدكتورة نجادي: «إن العلاجات الحالية تنقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول يتعلق بالأدوية التي تساعد على تعزيز الناقلات العصبية في الدماغ، مثل مثبطات إنزيم أستيل كولينستيراز، التي تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، والنوع الثاني يشمل الأدوية التي تستهدف تقليل تراكم بروتينات أميلويد التي تساهم في تدهور خلايا الدماغ».

وأوضحت أن الرعاية غير الدوائية لا تقل أهمية عن العلاجات الدوائية، فهي تشمل توفير بيئة داعمة للمرضى، والتواصل المستمر معهم لتحفيز قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، مما يخفف من الأعباء النفسية المصاحبة للمرض.

كما أشارت إلى أهمية التشخيص المبكر للزهايمر، قائلة: «التشخيص المبكر يتيح للمرضى فرصة أفضل للاستفادة من العلاجات المتاحة، بالإضافة إلى وضع خطط للرعاية المستقبلية وتنظيم الحياة اليومية، بما يتناسب مع الحالة الصحية».

وأكدت على الدور الهام الذي تلعبه التوعية المجتمعية في مكافحة هذا المرض، مشيرة إلى أن مشاركة المعلومات الصحيحة، وزيادة الوعي حول عوامل الخطر، مثل التقدم في العمر، الوراثة، وأسلوب الحياة الصحي يمكن أن تساهم في الحد من انتشار المرض أو تأخير ظهوره، داعية إلى تعزيز الجهود البحثية من أجل اكتشاف علاجات جديدة وأكثر فعالية للزهايمر، مع التأكيد على أهمية دعم المرضى وأسرهم لتخفيف معاناتهم، وتحسين نوعية حياتهم.

التوعية المجتمعية

أكدت الدكتورة فرح نجادي على الدور المهم للتوعية المجتمعية في مكافحة هذا المرض، مشيرة إلى أن مشاركة المعلومات الصحيحة وزيادة الوعي حول عوامل الخطر، مثل التقدم في العمر، الوراثة، وأسلوب الحياة الصحي يمكن أن تساهم في الحد من انتشار المرض أو تأخير ظهوره، داعية إلى تعزيز الجهود البحثية من أجل اكتشاف علاجات جديدة وأكثر فعالية للزهايمر، مع التأكيد على أهمية دعم المرضى وأسرهم لتخفيف معاناتهم وتحسين نوعية حياتهم.