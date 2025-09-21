«برجيل للأورام» يحتفي بالأطفال المرضى وذويهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في أجواء مفعمة بالفرح والتفاؤل، نظّم معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي فعالية مجتمعية خاصة، احتفاءً بشهر التوعية بسرطان الأطفال، تم خلالها استقبال عدد من الأطفال المرضى والمتعافين منهم وأسرهم، وذلك للتأكيد على التزام برجيل بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي في مسيرتهم العلاجية.

وتضمنت الفعالية التي حضرها الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، وعدد من القيادات الإدارية في المستشفى، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية التي رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال، بمشاركة الفريق الطبي والتمريضي، ووسط أجواء أسرية دافئة أكدت على أهمية الجانب الإنساني في رحلة العلاج.