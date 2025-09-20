حمدان بن زايد يزور مدينة الظنة ويطلع على مشاريع «أدنوك» الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مدينة الظنة في منطقة الظفرة، حيث اطلع سموه على مستجدات المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الصحية والمجتمعية، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، والمرافق الحيوية والخدمية، التي تنفذها «أدنوك» في المدينة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بالدور المحوري لمجموعة «أدنوك» في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريعها في منطقة الظفرة ومدينة الظنة، وإسهاماتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأثنى سموه على كفاءة وتفاني كوادر المجموعة من أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مزوداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «شهدنا في مدينة الظنّة جانباً من النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية تجسّد دورها المحوري في دعم مسيرة النمو المستدام وخدمة المجتمع. ونفخر بكفاءة وتفاني أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمزوِّد عالمي مسؤول وموثوق للطاقة».

كان في استقبال سموه، خلال الزيارة، عددٌ من مسؤولي الإدارة التنفيذية وكوادر «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

واطلع سموه على مستجدات أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، ما يشمل التطوير المستمر لمستشفى الظنة، الذي يُعدّ أحد أكبر المستشفيات متعددة التخصصات في منطقة الظفرة، ويقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لموظفي «أدنوك» وعائلاتهم وأفراد المجتمع في المنطقة.

كما تعرف سموه على تفاصيل مبادرة «واحة الظفرة للعطاء» التي تنفذها «أدنوك» مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من ضمنهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من الجهات الحكومية، وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتهدف إلى إطلاق مشاريع صحية خيرية تحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المرضى وأسرهم، ومن أبرزها «دختر الظفرة» التي تعنى بدعم صحة وجودة حياة كبار المواطنين في منطقة الظفرة، و«صوت الأمل» لعمليات زراعة القوقعة واستعادة حاسة السمع.

كما اطلع سموه على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية الرائدة التي تنفذها «أدنوك»، بما فيها مشروع استراحات الشاحنات على طريق الشيخ خليفة الدولي، والذي من المتوقع تشغيله مع نهاية سبتمبر الجاري. ويهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطريق وسائقي الشاحنات، من خلال أربع استراحات متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود، وغرفاً للاستراحة والصلاة، ومطاعم ومحالاً تجارية.

كما اطلع سموه على مشروع «مركز الظنة للملاعب الرياضية»، الذي يضم مرافق متكاملة وخدمات متطورة تلبي احتياجات مرتاديه من مختلف الفئات.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.