رئيس الدولة وألكسندر فوتشيتش يشهدان العرض العسكري بمناسبة "يوم الوحدة والحرية والعلم الصربي"

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا اليوم، العرض العسكري الذي أقيم ضمن الاحتفالات بمناسبة يوم "الوحدة والحرية والعلم الصربي".. وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل قصر صربيا في العاصمة بلغراد - الذي تقام في ساحاته الخارجية مراسم العرض - حيث استقبل سموه فخامة الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين.

وشارك في العرض مختلف تشكيلات القوات المسلحة الصربية ووحداتها وتضمن عروض الآليات الثقيلة والأنظمة الدفاعية المتقدمة وسفن أسطول النهر والقيادة وحرس الحماية الشخصية بجانب الدفاع الجوي والمظليين وغيرها من الاستعراضات التي أظهرت القدرات الدفاعية التي تمتلكها القوات المسلحة الصربية ومستوى جاهزيتها..كما شملت الفعاليات عرض العلم الصربي بطول حوالي 300 متر أمام المنصة الرئيسية للعرض.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة فخامة ألكسندر فوتشيتش بهذه المناسبة الوطنية متمنياً لصربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والاستقرار والازدهار مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية - الصربية والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها لما فيه الخير لشعبيهما.

كما شهد العرض..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة جورجيا.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة بلغراد في وقت لاحق في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى صربيا.

