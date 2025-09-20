الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة في دول "بريكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت النيابة العامة للدولة، في أعمال الاجتماع السابع لرؤساء أجهزة النيابة العامة في دول مجموعة بريكس، الذي عُقد يوم 16 سبتمبر الجاري برئاسة النيابة العامة في جمهورية البرازيل، وبمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة النيابة العامة في الدول الأعضاء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة"، عبر تقنية الاتصال المرئي .

وأكدت النيابة العامة، في كلمتها خلال الاجتماع، حرصها على مواكبة تطور التقنيات الحديثة بما فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق، وترسيخ العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن المشاركة تأتي انطلاقًا من أهمية مد جسور الشراكة الفاعلة مع التكتلات الإقليمية والدولية المختلفة.

مثل النيابة العامة في الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، ووكيل النيابة خليفه عبدالرحيم العمودي.