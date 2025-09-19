اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد الشرقي يستقبل سفيري إستونيا وسويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام) 

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، -كلًّا على حدة-، ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، وآرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى الدولة.
ورحّب سموه بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيّاً لهما التوفيق في أداء مهامهما.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وبلديهما، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ويخدم مصالح البلدان وشعوبها.
وعبّر السفيران عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مُشيدين بالتطور التنموي المشهود لإمارة الفجيرة على كافة المستويات.
حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

