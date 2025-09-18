حكام الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ يشهدون حفل زفاف الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر اليوم الخميس، حفل استقبال "أفراح الشارقة" الذي أقامه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي، على كريمة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في نادي الشارقة للجولف والرماية.

كما شهد حفل الاستقبال، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب حاكم أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين المهنئين.

وقدم أصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والعريس الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي وعائلة القواسم الكرام بهذه المناسبة السعيدة التي عمت بحلولها أرجاء الشارقة ودولة الإمارات مشاعر الفرح والسعادة، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين، ويجعله زواجاً مباركاً يؤسس لأسرة صالحة تسودها المودة والألفة والطمأنينة ويتبعها ذرية مباركة.

وتابع أصحاب السمو الشيوخ عروض الفرق الشعبية التي أحيت حفل الاستقبال ابتهاجاً بالزفاف الميمون، وتأكيداً على الموروث الإماراتي وأصالته في التعبير عن مظاهر الفرح والسرور والترابط بين شعب الإمارات وقيادته.