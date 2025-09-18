رئيس البرلمان العربي: حاكم الفجيرة صاحب مسيرة مضيئة من الإنجازات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

رفع معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بمناسبة مرور واحد وخمسين عاماً على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قاد مسيرة مضيئة من الإنجازات ولديه رؤية تنموية ثاقبة وحكيمة قائمة على تنمية الإنسان أولاً، وهي العقيدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ومضت على دربها القيادة الرشيدة.

وأشار اليماحي إلى أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، حمل على عاتقه تنمية الإمارة بمسيرة متواصلة من العمل والعطاء، عنوانها الإخلاص للوطن، والحرص على المواطن، والنظرة المستقبلية التي تضع الفجيرة والإمارات في مقدمة الركب الحضاري.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ما حققه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، من إنجازات، لا يمثل فقط فخراً لأبناء الفجيرة أو دولة الإمارات، وإنما هو فخر للعالم العربي كله، لما يعكسه من نموذج مضيء في القيادة الرشيدة التي تستثمر في الإنسان قبل المكان، وتجعل من خدمة الوطن والمواطن غايةً وهدفاً.

وأضاف اليماحي أنه انطلاقاً من الرؤية التنمية الشاملة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أصبحت الإمارة مركزاً حيوياً ونموذجاً ملهماً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.