محمد بن راشد يلتقي فريق عمله

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمله.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء لقائي السنوي اليوم مع فريق عملي.. بدأت معهم منذ أكثر من 25 عاماً … وفي كل سنة يتطور الفريق.. ويتطور الإنجاز.. وتتطور الأفكار.. ولا تزيدهم الأيام إلا إبداعاً وتفانياً.. فخور بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وجهتهم اليوم بأن يكون موسمنا الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس.. وعاهدونا على التفاني والعمل.. قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله».

