"ألف للتعليم" تستعرض مبادرات التحول الرقمي في "ملتقى الابتكار التربوي"

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت "ألف للتعليم"، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتتخذ من الإمارات مقراً لها، في فعاليات "ملتقى الابتكار التربوي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

جاء انعقاد الملتقى في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التعليم وتعزيز استدامة الحلول التربوية المبتكرة، كما أُقيم على هامش الملتقى حفل تكريم الفائزين بمسابقة الداتاثون التربوي الخليجي في دورتها الثانية.

وتحدثت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في "ألف للتعليم"، في جلسة حوارية بعنوان: "صناعة المحتوى التربوي الرقمي في عصر التحول التقني: فرص خليجية للتأثير والاستدامة".

وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بناء محتوى تربوي تفاعلي وهادف، قادر على تلبية احتياجات الطلبة والمعلمين، وتعزيز كفاءة أنظمة التعليم على مستوى دول الخليج.

وناقشت الجلسة فرص التعاون الخليجي المشترك لتطوير منظومات تعليمية رقمية مبتكرة تسهم في تمكين الأجيال القادمة وصناعة مستقبل تعليمي أكثر استدامة.

وأكدت الدكتورة عائشة اليماحي في كلمتها أن مشاركة "ألف للتعليم" في هذا الملتقى تأتي امتداداً لرؤية الشركة في قيادة التحول التربوي الرقمي.

وناقشت سبل صناعة محتوى تعليمي رقمي متطور ومستدام، يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي ويساهم في بناء أنظمة تعليمية خليجية مستقبلية من الناحية التقنية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية لدول المنطقة.

وأشارت إلى حتمية التحول الرقمي في مجال التعليم، مشيدة بالتوجه الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو إنشاء أنظمة تعليمية رقمية متطورة، تقوم على أسس الابتكار والمعرفة المتجددة.

وأوضحت أنَّ التحول الرقمي تجاوز مرحلة كونه خياراً ليصبح ضرورةً لإعداد أجيال مستقبلية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية.

وأضافت: تمثل منصاتنا التعليمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمحتوى التفاعلي، نقلةً نوعية في تقديم حلول تعليمية متكاملة ومخصصة، حيث تساهم هذه الحلول في تعزيز دور المعلمين، وتغلق الفجوات التعليمية القائمة، وتوفر فرصاً غير مسبوقة لتحقيق تأثير تعليمي مستدام على مستوى المنطقة والعالم.

واستقبلت الشركة في جناحها معالي لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، حيث اطلعت معاليها على أحدث حلول الشركة المبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم، وأشادت بجهودها في دعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير تجارب تعليمية متقدمة.