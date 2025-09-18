"الصحة" تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الحملة الوطنية السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية، تحت شعار "حصّن نفسك... احمِ مجتمعك"، بالتعاون مع القطاع الصحي بالدولة والشركاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية، والارتقاء بجودة الحياة الصحية في الإمارات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة بدرية الشحي مديرة إدارة الوقاية من الأمراض السارية والسيطرة عليها في مركز أبوظبي للصحة العامة بدائرة الصحة في أبوظبي، والدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين في الوزارة، والدكتور عبدالله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة عائشة البسطي رئيس طب الأسرة في دبي الصحية.

وعرض المتحدثون أهمية التوعية المجتمعية بالوقاية وخطة الحملة للأنشطة والفعاليات لهذا الموسم، وأهداف الحملة وآليات تنفيذها ومؤشرات الأداء المستهدفة، وتم تسليط الضوء على نتائج الحملات السابقة وإنجازاتها على مستوى الدولة خلال العشرة أعوام. ونوهوا بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الصحية الدولية والقطاع الصحي الخاص، مؤكدين دعم الحملة لتوجهات "عام المجتمع" من خلال التركيز على الفئات المجتمعية، وما تتضمنه من وسائل مبتكرة للوصول إلى الفئات المستهدفة مثل الفرق الميدانية والمبادرات التوعوية المصممة خصيصاً لضمان الشمولية والتشجيع على التطعيم. وتحتفي الحملة هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقها، حيث نجحت خلالها في ترسيخ ثقافة الوقاية وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم، بما ينسجم مع أهداف الوزارة في تعزيز الصحة العامة، وتحقيق مجتمع أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة التحديات الصحية الموسمية. وتعد الحملة جزءاً من تطبيق السياسة الوطنية للتحصينات وتسهم في تحسين نتائج المؤشرات الاستراتيجية، مثل نسبة التغطية بالتطعيمات وجودة الاستجابة للأمراض التنفسية من خلال نظام الترصد والرقابة المتكاملة لهذه الأمراض.وتركز الحملة على أهمية توفير التطعيم للفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، والأطفال دون سن الخامسة والعاملين في القطاع الصحي، مع توفير اللقاح في المراكز الصحية الحكومية، كما تتيح الوزارة التطعيم لجميع أفراد المجتمع بدءاً من عمر 6 أشهر فما فوق بهدف تحقيق تغطية شاملة. وأكد الدكتور حسين الرند أن الحملة الوطنية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من انتشار الأمراض الموسمية، حيث تعمل الوزارة وفق استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق التغطية بالتطعيم، وتطوير جاهزية النظام الصحي، مشيراً إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال ويوصى به سنوياً للحد من انتشار العدوى وتقليل المضاعفات، خاصة للفئات الأكثر عرضة، لاسيما العاملين الصحيين لحماية أنفسهم والمرضى.

وقالت الدكتورة ندى المرزوقي إن الوزارة تحرص على تحديث محتوى الحملة سنوياً بما يتماشى مع المستجدات العلمية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل مختلف شرائح المجتمع، موضحة أن اللقاح يعد خط الدفاع الأول ضد مضاعفات الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة. وذكرت الدكتورة شمسة لوتاه أن الحملة تجسّد التزام الدولة المتواصل بتعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع، مشيرةً إلى أن استمرارية الحملة للعام العاشر على التوالي تعد ترجمة حقيقية لروح المسؤولية المجتمعية، ودعماً لمساعي بناء منظومة صحية وقائية أكثر استدامة.





