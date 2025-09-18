«الإمارات للفضاء» تطلق المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2025، في إطار جهودها لتعزيز آليات قياس أداء القطاع، وتوفير بيانات علمية دقيقة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى الشركات الناشئة العاملة في المجال الفضائي.

وأكد المهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام الوكالة، أن إطلاق المسح يجسد استمرار الشراكة الوطنية في تقييم أداء القطاع الفضائي، مشيداً بروح التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره محركاً محورياً للنمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي.

وأوضح أن هذا التعاون يعزز شمولية وموثوقية بيانات المسح، ويعكس نضج منظومة الفضاء في الدولة، بما يمد صناع القرار ببيانات دقيقة قائمة على أسس علمية.

وقالت فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية، إن المسح الاقتصادي يمثل أداة استراتيجية لفهم ديناميكيات القطاع، ورصد فرصه وتحدياته، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة. وأشارت إلى أن نتائجه ستسهم في توجيه الاستثمارات المستقبلية، وتعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات المقبلة، مبينه أنه تم تصميم المسح ليكون مرجعاً معرفياً وطنياً يقيس الأثر الاقتصادي للقطاع، بالتعاون مع مختلف الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، بما يعزز الشفافية، ويقدم صورة واضحة عن حجم القطاع، وتوجهاته، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.