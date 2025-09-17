الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 31 90 40 دبي 40 30 90 30 الشارقة 40 30 85 25 عجمان 41 29 85 30 أم القيوين 38 27 90 40 رأس الخيمة 41 28 85 20 الفجيرة 35 30 90 30 العين 44 29 80 25 ليوا 43 27 80 25