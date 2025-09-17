دعوة الفنانين والمبدعين لابتكار تصاميم للمنتجات الرسمية للاحتفال بالذكرى الـ 54 لعيد الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا "فريق عيد الاتحاد" الفنانين والمصممين والشركات الإبداعية والمُصنعين من جميع إمارات الدولة اعتبارا من اليوم وحتى 17 أكتوبر المقبل للتقدم لابتكار تصاميم للمنتجات الرسمية للاحتفال بالذكرى الـ 54 لعيد الاتحاد المناسبة السنوية التي تُخلّد لحظة قيام الاتحاد في 2 ديسمبر من العام 1971، تماشيًا مع مبادرة عام المجتمع.

تهدف الدعوة إلى تعزيز القدرات الإبداعية في الدولة وتحفيز الموهوبين ليكونوا جزءًا من قصة دولة الإمارات واحتفالها باتحادها عبر تقديم تصاميمهم الإبداعية لمنتجات تذكارية تجسّد هوية دولة الإمارات بعيون أبنائها، وتوحّد المجتمعات في أجواء تحتفي بالوحدة والهوية مفعمة بالبهجة.

وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في فريق عيد الاتحاد، إن هذه الدعوة تشكل فرصة للشراكة والتعاون، حيث يلتقي الناس بروح الإبداع في انسجام يرسّخ الروابط العاطفية بقصتنا الوطنية المشتركة، ونحن نتطلع للتشارك مع مجتمعنا الإبداعي لابتكار منتجات تذكارية مستدامة، تستلهم من تراثنا ومجتمعنا ووحدتنا، لتبث مشاعر الفرح بالحاضر وتشعل الحماس إلى المستقبل الذي نصنعه معا.

وسيعمل فريق عيد الاتحاد مع المشاركين الذين سيتم اختيارهم على عرض أعمالهم وتوزيعها ضمن المنتجات الرسمية لعيد الاتحاد.

ويشجع فريق عيد الاتحاد المشاركين غير المختارين، وجميع الأفراد والجهات الأخرى، على استخدام الهوية البصرية لعيد الاتحاد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: www.EidAlEtihad.ae في جميع الاحتفالات، ومشاركة الإبداعات مع مجتمعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لكي نكون متحدين في احتفال عيد الاتحاد الـ 54.

ويمكن تقديم الطلبات عبر الرابط المحدد للمناسبة، والمتاح أيضًا على القنوات الرسمية لعيد الاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.





