حاكم الشارقة يستقبل وفد مصرف الإمارات الإسلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر اليوم، وفد مصرف الإمارات الإسلامي برئاسة هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مبنى مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وثمن سموه الدعم الذي يقدمه مصرف الإمارات الإسلامي لمشروعات المجمع العلمية والبحثية والتي تأتي ضمن إطار جهوده المجتمعية لخدمة القرآن الكريم والقائمين عليه، مشيداً سموه بالتعاون الكبير الذي يوليه المصرف مع الجهات الحكومية المختلفة الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع والارتقاء به.

وكرَّم سموه وفد المصرف نظير إسهامهم الفاعل في مشروعات المجمع، ملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية.

وقدم وفد مصرف الإمارات الإسلامي الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للقطاع المصرفي وتوجيهاته المستمرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية، إضافة إلى جهوده الحثيثة في خدمة كتاب الله وتبني سموه الباحثين وطلبة الدراسات العليا وعلم القراءات والمهتمين والقائمين على القرآن الكريم.

وتأتي الشراكة بين مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ومصرف الإمارات الإسلامي لمشروعات مجمع القرآن العلمية، بهدف تعزيز الشراكة، ودعم رسالة المجمع العلمية والحضارية في خدمة القرآن الكريم، القائمة على ثلاثة مرتكزات تشمل مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، والدراسات والبحوث العلمية، والمتاحف القرآنية، بالإضافة إلى تطوير برامج اﻹﻗﺮاء، والكفاءات الوطنية، والبحث العلمي، ما يسهم في تعزيز القيم الإسلامية، ويحقق التنمية المجتمعية المستدامة.

ويعمل المجمع من خلال الشراكات المتنوعة على تطوير مشروعاته العلمية، كموسوعات التفسير البلاغي، ومناهج إفراد القراءات، وتطوير المتاحف القرآنية، كما يسعى بمنهجية علمية رصينة إلى استخراج مكنونات العلوم القرآنية من التراث العلمي القرآني الأصيل، وذلك بوضع خطط علمية فريدة لموسوعات جديدة، تكشف عن عظمة الإرث العلمي القرآني، بدءاً من تكوين فرق بحثية متخصصة في مجال علوم التفسير، وعقد ندوات متخصصة في علوم التفسير والمفردة القرآنية.

