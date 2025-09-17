محمد الشرقي: تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في العقول المبدعة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في كفاءاتهم وطاقاتهم وتطويرها، بما يسهم في إعداد قادة المستقبل، ودعم ركائز تنمية الوطن على جميع المستويات. جاء ذلك، خلال استقبال سموّه منتسبي برنامج «قيادات حكومة الإمارات 2025»، أمس في قصر الرميلة. وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة دولة الإمارات لتمكين الإنسان، والاستثمار في العقول المبدعة من أبناء وبنات الإمارات، ليقودوا مستقبل الدولة نحو المزيد من الإنجازات المُشرّفة في جميع المجالات. وأشاد سموّه، بالمستوى المميز لمُنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، مُثمّناً جهود القائمين على هذا البرنامج الوطني الهادف إلى إعداد كفاءات وطنيّة قادرة على التغيير والتأثير الإيجابي وتواكب المستقبل. وتحدّث سموّه عن أهميّة التمسّك بالطّموح والشغف ودور العلم والانفتاح المعرفي في تحقيق أفضل المستويات. كما وجّه سمو ولي عهد الفجيرة المنتسبين للبرنامج، بضرورة التحلّي بحسّ المسؤولية الوطنية في خدمة الوطن في كافة المجالات وعبر الأدوار كافة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات والمواهب في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم سلمان، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

حديث ملهم

من جهتهم، عبّر منتسبو «برنامج قيادات حكومة الإمارات» عن شكرهم وامتنانهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على لقائهم، مؤكّدين أنّ لقاء سموّه والاستماع إلى حديثه المُلهم وتوجيهاته القيّمة تشكّل تشجيعاً كبيراً يدفعهم لمواصلة التميز والريادة والقيادة. ويجسّد هذا اللقاء الذي يأتي تحت مظلة شعار البرنامج «الإمارات مدرستنا»، حرص حكومة الفجيرة على تمكين الشباب من الكفاءات الوطنية، والاطلاع على مجالات تحوّلاتها التنموية الشاملة. كما يدعم اللقاء أحد أهداف البرنامج وهو ربط المشاركين مباشرة مع صناع القرار والقيادات في الدولة، والاستفادة من تجاربهم ورؤاهم الملهمة. يُذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات برنامج وطني يهدف إلى إعداد وتطوير قادة إماراتيين وتمكينهم من دعم رؤية الدولة والاستعداد لتحديات المستقبل، ويشارك في البرنامج 15 من الكفاءات الوطنية من الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.