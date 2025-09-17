«بلدية أبوظبي» تؤكد ضرورة الالتزام باشتراطات تخصيص العزب

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص العزب، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، ويعزّز من جودة الحياة.

وتنظم البلدية بشكل دوري حملات توعية لأصحاب العزب والمزارع؛ بهدف رفع مستوى وعيهم بخصوص المحافظة على المظهر العام، والنظافة العامة، وحماية البيئة في هذه المرافق ومحيطها، وحثهم على الالتزام بالقوانين التي تنظم عملية تشغيل هذه العزب والمزارع. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص البلدية على تعزيز التعاون مع أصحاب العزب والمزارع من أجل حماية البيئة، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الواجبة بخصوص استخدامات المزارع والعزب، وعدم استخدامها بشكل يخالف القانون، مما يضعهم تحت المساءلة القانونية.

وتستهدف الحملات تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة، ومعالجة النفايات بطرق مستدامة. وتحرص الفرق المتخصصة التي تنفذ الزيارات ميدانية للعزب على توعية ملاكها ومشغليها بشأن الإجراءات والتصاريح الخاصة بالعزب، والتأكيد عليهم بعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي في الصحراء، وضرورة التخلص من النفايات بطرق سليمة وصديقة للبيئة، ونقل المخلفات إلى المكبات المخصصة لهذا الغرض.

وتوضح الحملات الإجراءات الخاصة بالتخلص من الحيوانات النافقة، مشددة على أن رمي الحيوانات النافقة بشكل عشوائي يضر البيئة، ويُعد مخالفة بيئية وصحية يُسائل عليها القانون. وأكدت البلدية حرصها على سلامة البيئة وصحة مرتادي البراري، منعاً لانتشار الأمراض الناتجة عن الرمي العشوائي للحيوانات النافقة.



عمليات الصيانة

تؤكد الحملات التفتيشية أهمية تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة العامة لجميع العزب والمزارع بشكل دوري. وتتزامن مع الحملات الميدانية التفتيشية والرقابية والتوعوية، حملة توعية إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البلدية الرقمية تستهدف رفع مستوى وعي أصحاب العزب والمزارع بالقوانين الخاصة بتشغيل هذه المرافق.