«البلديات والنقل» توافق على مشاريع بمساحة تزيد على 30 مليون متر مربع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة البلديات والنقل عن موافقتها على مشاريع متنوعة على مستوى الإمارة تزيد مساحتها الإنشائية على 30 مليون متر مربع خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك وفق معيار «إجمالي المساحة الطابقية» المعتمد من قبل المخططين والمهندسين المعماريين لقياس مساحة طوابق المباني. وأشارت الدائرة إلى أن هذه المساحة تشكل زيادةً بواقع 133% على الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس الوتيرة الاستثنائية للنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي في الوقت الراهن. وتغطي المشاريع الجديدة مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما فيها الأحياء السكنية، والمناطق التجارية، والمرافق الصحية والتعليمية، والقطاعات الصناعية والسياحية، بالإضافة إلى المجمعات متعددة الاستخدامات. وستسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تعزيز الفرص الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة لسكان العاصمة ومنطقتيّ العين والظفرة. وفي هذا الإطار، قال عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «تأتي قرارات اعتماد الأراضي وتطويرها انسجاماً مع التزام دائرة البلديات والنقل بتحقيق الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتها المستمرة من التوسع العمراني، فهذه الموافقات تعد ترجمةً لمساعينا المستمرة لتمكين بيئات حضرية متكاملة، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يرتقي بجودة الحياة». وأكدت الدائرة أنه في ظل التطوير العمراني المستمر بمختلف أنحاء الإمارة، تمثل أبوظبي نموذجاً لعواصم العالم في تبني أفضل معايير الاستدامة، وأطر التخطيط العمراني التي تضع الإنسان محوراً أساسياً لها.