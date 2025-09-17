اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غويانا التعاونية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية.

 

