جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحصد جائزة تريندز العالمية لمكافحة الفكر المتطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بـ"جائزة تريندز العالمية لمكافحة الفكر المتطرف" وذلك خلال المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي المنعقد في أبوظبي تقديرا لدورها الريادي في تعزيز الحصانة الفكرية ومواجهة خطاب التطرف.

يأتي التكريم من قبل مركز تريندز للبحوث والاستشارات تتويجاً لمسار شامل أطلقته الجامعة منذ تأسيسها، من خلال تطوير برامج أكاديمية نوعية تعزز قيم التسامح والانفتاح، مثل بكالوريوس الدراسات الاجتماعية في التسامح والسلم، وماجستير دراسات الأديان، وماجستير التسامح والتعايش، وماجستير تفكيك خطاب التطرف، إلى جانب تحديث مناهج الثقافة الإسلامية وإصدار مؤلفات متخصصة.

تنظم الجامعة، عبر مركز التعليم المستمر، برامج تدريبية للأئمة والوعاظ، وتستضيف مؤتمرات وندوات محلية ودولية تعالج قضايا الأمن الفكري.

وأكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، أن هذا التكريم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء أجيال قادرة على حماية المجتمع من الفكر المتطرف، وترسيخ مكانة الجامعة منارة علمية وإنسانية تنشر قيم الإسلام الأصيلة القائمة على الرحمة والتسامح والتعايش والسلام بين الشعوب والثقافات.