حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة حسين خانصاحب

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له حسين بن عبدالرحمن خانصاحب.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة المزهر في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان.‏