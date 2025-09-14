توقعات الأرصاد للطقس غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 31 80 25

دبي 39 30 75 30

الشارقة 38 30 70 30

عجمان 38 30 70 30

أم القيوين 38 30 80 30

رأس الخيمة 38 30 75 25

الفجيرة 34 30 85 40

العـين 38 28 60 20

ليوا 41 30 75 20

الرويس 39 31 90 35

السلع 38 31 85 35

دلـمـا 37 31 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 80 40

أبو موسى 36 31 80 40.