«الأعمال الخيرية» تطلق مشاريع تنموية وخدمية في سوريا بـ 8 ملايين درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية في الجمهورية العربية السورية، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمعات المتضررة من تداعيات الصراع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، الذي سيترأس وفد الهيئة الذي سيقوم بزيارة إلى سوريا، أن المشاريع الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان عبر بناء وصيانة وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، وحفر الآبار لتأمين المياه الصالحة للشرب، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية وتوزيع التمور والطرود الغذائية، بما ينسجم مع رسالة الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على متابعة المشاريع ميدانياً لضمان توجيه التبرعات إلى قنواتها الصحيحة، بما يحقق أثراً مباشراً على حياة المستفيدين.

وثمن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتبرعات أهل الخير في دولة الإمارات، التي تمثل رافداً أساسياً لنجاح مبادرات الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة باشرت بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها صيانة الآبار والمدارس والمساجد، ومشاريع العون الغذائي، بما يضمن وصول الدعم إلى آلاف الأسر المحتاجة في المناطق المختلفة.