نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى «المفكرين والمبدعين والهوية الوطنية»

ابوظبي - سيف اليزيد - يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، يوم بعد غد الثلاثاء، «ملتقى المفكرين والمبدعين ودورهم في دعم الهوية الوطنية»، الذي ينظمه صندوق الوطن بالتعاون مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وتحضره نخبة كبيرة من المفكرين، والكتاب، والمثقفين، والفنانين التشكيليين والأدائيين، والحرفيين، والمبدعين في التراث الشعبي والمصممين ومنتجي المحتوى الإبداعي الإماراتيين، لبحث سبل الإسهام والمشاركة في بناء وعي وطني راسخ يواكب التحديات المعاصرة ويحافظ على قيم وموروث الدولة، باعتبار أن دور هذه الفئات لا يقتصر على الإبداع الفني أو الإنتاج الفكري، بل يمتد إلى تشكيل وجدان المجتمع وصياغة مطلقاته المعرفية والثقافية، وهو ما يجعلهم شركاء لصندوق الوطن في تنفيذ رؤيته من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة.

ويمثّل الملتقى، الذي تحتضنه مكتبة محمد بن راشد بدبي، مساحة حوارية وتفاعلية لتحديد الأدوار الجوهرية التي يمكن أن يؤديها المبدعون في دعم وتعزيز الهوية الوطنية، واستعراض آليات تمكين هذه الفئات من خلال برامج ومبادرات الصندوق، وصياغة مشاريع مشتركة معهم خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤية واضحة تحدد معالم هذا التعاون.

ويركز الملتقى على الترويج لمبادرة «حياتنا في الإمارات» التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، وفتح المجال أمام مبدعي الإمارات للتعرف عليها والمشاركة فيها ودعمها، حيث تمثل المبادرة منصة تتسع للجميع للتعبير عن تجاربهم ومشاعرهم تجاه الإمارات، وتحتفي بالقيم التي تشكل أساساً لمسيرة الوطن وتطوره.

كما يسلط الملتقى الضوء على مسابقة «نبض التسامح» بمشاركة 101 من لجان التسامح بالوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، والتي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية في مؤسسات الدولة.

وينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تليها كلمة لمعالي محمد المر، رئيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، ثم تبدأ الجلسات الرئيسية، حيث تركز الجلسة الأولى على دور المبدعين في تعزيز الهوية الوطنية، ويديرها الدكتور علي بن تميم، مدير مركز أبوظبي للغة العربية، فيما يتحدث الفنان إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، عن المسرح الإماراتي ودوره في تعزيز الهوية، كما يتحدث الفنان التشكيلي خليل عبدالواحد، عن الهوية بعيون فنان، ويرصد المصور الإماراتي علي الشريف، معالم الهوية الوطنية بين التوثيق والإبداع.

وتُركّز الجلسة الثانية على «مبادرات وبرامج صندوق الوطن ودورها في تعزيز الهوية وتمكين شباب الإمارات»، حيث يستعرض ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، مبادرات الصندوق التي حققت صدى مجتمعياً واسعاً، ويشاركه في الجلسة كل من الكاتبة نادية النجار، وسيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، والطالب زايد البلوشي، عضو أندية الهوية الوطنية بالجامعات.

وأكد ياسر القرقاوي أن الملتقى سيحرص على تحديد دور المفكرين، والكتاب، والمثقفين، والفنانين، والحرفيين، ومبدعي التراث، والمصممين في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، بأسلوب يسمح بالتعاون بين صندوق الوطن وعدد من هؤلاء المبدعين، وفقاً لرؤية واضحة تحددها لجان مخصصة لهذا الغرض.

وأشاد بالدور الكبير والتعاون البنَّاء الذي قدمته مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، لإنجاح هذا الملتقى، مؤكداً أن احتضان المكتبة لهذا الحدث يؤكد وحدة الأهداف الاستراتيجية بين الجانبين فيما يتعلق بالهوية الوطنية الإماراتية، وحرصهما معاً على الإسهام بدور فاعل في هذا المجال.

وأوضح القرقاوي، أن الملتقى يركز كذلك على مبادرة «حياتنا في الإمارات»، من خلال تخصيص العديد من القاعات للمبدعين وطلاب المدارس والجامعات والمشاركين في الملتقى للمشاركة فيها، لافتاً إلى توفير المعلومات والإرشادات كافة، المتعلقة بالمبادرة ومسابقتها الكبرى التي تستهدف كل فئات المجتمع، وينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش.