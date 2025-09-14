«رواد الشباب العربي» تنطلق في أبوظبي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة نخبة من الشباب العربي وكبار الرواد والمستثمرين في المنطقة، تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي» التي ينظمها مركز الشباب العربي في أبوظبي بالتعاون مع «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، و«مؤسسة الإمارات»، وبمشاركة أعضاء المبادرة من الشباب العرب، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركاء الاستراتيجيين.

وتهدف المبادرة، التي تستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، إلى تعزيز حضور الشباب العربي الريادي في المشهد العالمي، وإبراز قصص نجاح ملهمة تترك بصمة واضحة في المجتمعات، إلى جانب ربط المشاركين برواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، بما يفتح أمامهم فرصاً جديدة للدعم والتمويل واحتضان الأفكار، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تمكين المشاريع الشبابية وتطويرها.

تنطلق فعاليات المبادرة بجلسة تعارف تفاعلية، تعقبها كلمة ترحيبية من قيادة مركز الشباب العربي، لتواصل الأجندة بمجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تطوير مهارات العرض والسرد القصصي الريادي، بما يتيح للمشاركين القدرة على التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم بصورة أكثر تأثيراً وإقناعاً، بما يتيح لهم تقديم أفكارهم أمام المستثمرين والشركاء بأسلوب يعكس جدوى مشاريعهم، ويعزز فرص الحصول على الدعم. وتتناول الورشة كذلك استراتيجيات بناء رسائل إقناعية، وتقنيات العرض التفاعلي، وأدوات التوظيف الذكي للبيانات في تقديم المشاريع.

ويتضمن البرنامج ورشة عمل متخصصة في تصميم وتطوير نماذج الأعمال تتيح للشباب فرصة عملية لإعادة النظر في هياكل مشاريعهم، وتطوير خطط أكثر وضوحاً وقابلية للتوسع، ويرافق ذلك جلسات توجيهية يشرف عليها خبراء ومختصّون لتزويد المشاركين باستشارات عملية تعزز قدراتهم في إدارة الموارد، والتعامل مع التحديات، وتطوير حلول مبتكرة.

وتشمل الأجندة كذلك زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال والابتكار بالإمارات، يلتقي خلالها المشاركون بممثلي القطاع الخاص في حلقات نقاشية شبابية، توفر لهم مساحة للحوار وتبادل التجارب، وتوسيع شبكة العلاقات، بما يعزز فرص التعاون والشراكة بين الرواد، ومع الشركاء والخبراء.

تكريم الرواد والمبدعين

وتستضيف «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» حفلاً لتكريم الرواد في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب، وترسيخ مكانتهم كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز قصص نجاحهم كقدوة ملهمة للأجيال المقبلة، يتخلله توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء المركز الرئيسيين، والذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم مشاريعه وبرامجه ومبادراته، ويساهمون في قيادة مسيرة التمكين الشبابي، ودعم طموحات وأحلام الشباب، وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة ومستدامة.

رؤى وطموحات شبابية

ويُعد مركز الشباب العربي منصة إقليمية رائدة تعمل على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم، عبر إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات، ويسعى المركز لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، لإتاحة المجال أمام الطاقات الشبابية ليكونوا صناعاً للمستقبل.