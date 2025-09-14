النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة للسلام والتنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون كركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً.

وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها، واليوم، تواصل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج الراسخ عبر رؤية استراتيجية تجعل من الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول. وأكد معاليه أن النيابة العامة، بصفتها ممثل المجتمع وحارس القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً يقوم على التحول الرقمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها، ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع. وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل وفق توجهات استراتيجية واضحة أطلقتها للفترة (2025 - 2030)، تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى بناء عدالة جنائية مبتكرة تعزز سيادة القانون وتحقق الريادة العالمية، كما أن احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي جعلت فيه الإمارات الإنسان محوراً لكل مبادراتها، لتؤكد النيابة العامة دور المجتمع شريكاً أساسياً في مسيرتها نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.

وأكد أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للقانون هو احتفاء بالعدل، وتجديد للعهد بأن تبقى الدولة نموذجاً مضيئاً في العالم في صون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة والإنسانية.