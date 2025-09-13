وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة استمرت ثلاثة أيام إلى فنلندا، وذلك بناء على زيارة سابقة ساهمت في تسليط الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية في التقنيات المتقدمة والناشئة.

وقد عززت هذه الزيارة فرص التعاون بين البلدين، ولا سيما من خلال توطيد الشراكات في مجالات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا الدفاع، والطاقة، والابتكار في تكنولوجيا الفضاء.

بدأت الزيارة في هلسنكي بلقاء رفيع المستوى مع السيد جوستين هوتراد، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا.

وناقش الجانبان توسيع آفاق التعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، مؤكدين على الرؤية المشتركة لدولة الإمارات وفنلندا في تعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي.

كما تجلّى ذلك أيضاً في لقاء شرف مع أنتّي فاسارا، المبعوث الخاص للتكنولوجيا في وزارة الخارجية الفنلندية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز مسارات التعاون الاستراتيجي القائمة والجديدة.

وتضمنت الزيارة أيضاً لقاءات مع شركة "Wärtsilä" لبحث حلول الطاقة المتقدمة والتقنيات البحرية، وكذلك مع شركة "ReOrbit" لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأقمار الصناعية وابتكارات الفضاء.

وفي زيارة إلى مدينة أولو، والتي تعتبر مركز فنلندا الرائد في التقنيات الناشئة، أجرى الوفد جولة في منطقة اختبار "OTAVA" التابعة لنوكيا (Over the Air Validation Area) والحرم الجامعي الجديد للشركة، حيث اطلع الوفد على أحدث التطورات في مجال الاتصالات وبرنامج نوكيا الريادي في تقنيات الجيل السادس (6G Flagship).

واختُتمت زيارة أولو بعقد حلقة نقاشية مع "بزنس أولو" وغرفة تجارة أولو، إلى جانب عدد من الشركات التقنية الفنلندية الرائدة، منها "بيتيوم" و"كي إن إل" و"كونلوج"، والتي تقود مشاريع محورية في مختلف قطاعات التكنولوجيا، لاسيما في مجالات الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

ضم الوفد الإماراتي كلاً من آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، والسيد وليد المسـماري، رئيس قطاع الفضاء والتقنيات السيبرانية في مجموعة إيدج؛ إلى جانب ممثلين آخرين من "جي 42"، و"إيدج"، ووزارة الخارجية.

وجرى خلال الزيارة تسليط الضوء على استراتيجية دولة الإمارات في تعزيز التواصل المستمر مع فنلندا، بهدف تعميق التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ شراكات تسهم في دعم الابتكار والقدرة التنافسية والنمو المستدام.