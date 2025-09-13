«دبي للطـيران» منصـة مثالية لعرض الإنجازات الـوطنيـة في مجالات الفضــاء

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تستعد الجهات المعنية في قطاع الفضاء للمشاركة في الدورة الـ19من معرض دبي للطيران 2025، بأكبر مسار فضائي في تاريخ الحدث، يتضمن جناحاً متخصصاً لقطاع الفضاء، ومؤتمراً يمتد على مدار يومين، إلى جانب مشاركة واسعة من رواد الفضاء، وسيتم استعراض أحدث التقنيات الفضائية، كما ويبرز الحدث المكانة الريادية لدولة الإمارات كلاعب محوري في قطاع الفضاء العالمي، بفضل رؤيتها الطموحة، وابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة، وجهودها المستمرة في تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

وسيشهد المعرض عروضاً مبتكرة لتقنيات الفضاء والبعثات الفضائية المستقبلية، إلى جانب جلسات نقاشية تفاعلية مع قادة قطاع الفضاء الدوليين، واجتماعات رفيعة المستوى بين الوفود، ويعد المعرض منصة رائدة للشركات الناشئة وطلبة الجامعات لاستعراض ابتكاراتهم، كما يقدم لهم فرصاً مميزة لتعزيز أعمالهم ومشاريعهم من خلال لقاءات مع المستثمرين وبرامج الإرشاد ومسابقات عرض أفكار الشركات الناشئة وغيرها من الفرص.

خبراء التكنولوجيا

وبدوره، قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: يمثّل معرض دبي للطيران منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صناع القرار، وقادة صناعة الفضاء والطيران، وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لنا فرصة استثنائية لتقديم رؤية الإمارات وتطلعاتها في بناء مستقبل فضائي قائم على التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.

وأضاف، ومن خلال مشاركتنا هذا العام، نستعرض قدراتنا الوطنية المتقدمة، ونبرز كيف يمكن لدولة الإمارات أن تكون جسراً يربط بين الأسواق الناشئة والدول الرائدة، وبين الابتكارات المحلية والفرص العالمية، ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات كلاعب فاعل في الساحة الدولية للفضاء، من خلال توسيع نطاق التعاون مع الشركاء العالميين، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير اقتصاد الفضاء الوطني وتعزيز استدامته.