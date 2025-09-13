مدير مكتب ثقافة احترام القانون لـ«الاتحاد»: 114برنامجاً توعوياً يستفيد منها 130 ألف شخص

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

سجل مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، خلال عام 2025 مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي أسهمت في نشر الوعي القانوني والمجتمعي بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي.

وأكد العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية في حوار مع «الاتحاد»، أن مكتب ثقافة احترام القانون، يعتبر مكتباً فريداً من نوعه على مستوى العالم، حيث إنه الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بنشر ثقافة احترام القانون. ويؤدي المكتب دوراً ريادياً مهماً في تنفيذ المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة القانونية والوعي باحترام القوانين والأنظمة، حيث انطلقت مبادرات هذا العام توافقاً مع توجهات القيادة الرشيدة في تسمية عام 2025 بـ«عام المجتمع» في دولة الإمارات، والذي يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بفئات المجتمع الإماراتي كافة، ويسهم في ترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى كافة أفراد المجتمع كافة، مما يضمن تحقيق أمن واستقرار وحماية المجتمع الإماراتي ووقايته من كافة المخاطر والتحديات المحيطة به. وقد استفاد من هذه البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها منذ بداية عام المجتمع حتى الآن أكثر من 130 ألف مستفيد على مستوى الدولة من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، وأسهمت في تعزيز مجموعة من القيم والسلوكيات الإيجابية التي تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي.

الذكاء الاصطناعي



وأضاف الكتبي، يعد مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية إحدى حلقات الوزارة المهمة في التواصل والتفاعل مع المجتمع، حيث يحرص المكتب منذ إنشائه في عام 2009 على إطلاق البرامج النوعية والتخصصية التي يستفيد منها مختلف طوائف المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار الدولة وفق منظومة توعوية موحدة حققت على مر السنوات نتائج إيجابية ملموسة في مختلف المجالات التوعوية. كما عمل المكتب على مواكبة التطورات التقنية وبرامج الذكاء الاصطناعي وحرص على توظيفها في تحسين منظومة التوعية والتثقيف في وزارة الداخلية. وقد قام المكتب بمختلف اختصاصاته على توظيف وسائل وأدوات التوعية في ترسيخ مبادئ احترام القانون ونشر المفاهيم الإيجابية بين أوساط المجتمع، حيث تم تنفيذ أكثر من 114 برنامجاً توعوياً متخصصاً، خلال عام 2025 يتضمن مجموعة من المواضيع الوطنية والقانونية والمجتمعية والأمنية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة».

البرامج التوعوية

عمل مكتب ثقافة احترام القانون على برامج التثقيف المجتمعي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوطني والثقافة القانونية والمجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة، وشملت المبادرات والبرامج برنامج الثقافة القانونية والأمنية والمجتمعية ومبادرة المواطنة الإيجابية، وبرنامج مكافحة السلوكيات الدخيلة على المجتمع، ومبادرة «كن قدوة»، ومبادرة «العامل حقوق وواجبات»، وبرنامج ثقافة احترام القانون ومبادرة «التعايش المجتمعي»، حيث استهدفت هذه البرامج الطلاب والعمالة الأجنبية وأولياء الأمور وموظفي الجهات الحكومية والجاليات الأجنبية، وتم تنفيذ 49 محاضرة وورشة عمل وفعالية مجتمعية خلال العام الجاري.

كما أطلق المكتب مبادرة مجالس وزارة الداخلية التي تعد مركزاً ريادياً لانطلاق الحوارات البناءة ومناقشة قضايا اجتماعية وأمنية متنوعة تهم المجتمع الإماراتي بأسلوب حضاري، وتناولت المواضيع ميزان الهوية الإماراتية وثقافة الأسرة الآمنة والتمكين الحكومي للأسرة والوعي المجتمعي وأمن وحماية المجتمع ودور الأسرة في وقاية وحماية الطفل، واستهدفت هذه المجالس كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وطوائفهم، وتم تنفيذ 25 مجلساً توعوياً نتج عنها 33 توصية ومقترحاً.

المبادرات

تشمل المبادرات، خلال الربع الرابع من العام المجالس الجامعية التي ستنعقد في مجموعة من الجامعات على مستوى الدولة، وتستهدف شريحة الشباب من طلبة الجامعات وتتناول مواضيع «قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي»، إضافة إلى مبادرة التعايش المجتمعي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والقانوني لدى الجاليات الأجنبية في الدولة ونشر القيم الإيجابية، مع التركيز على التسامح والتعايش المشترك، إلى جانب المشاركة في مجموعة من الملتقيات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والأسرية في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي ستستمر حتى نهاية العام.