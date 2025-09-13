«تريندز» يفوز بجائزة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

فاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها الـ12، عن فئة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»، وذلك عن خدمة مجتمع «تريندز للمعرفة»، الهادفة إلى تعزيز المعرفة والمعلومات المعتمدة على بيانات وتحليلات علمية وبحثية دقيقة.

وتوج «تريندز» بالجائزة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وتسلمها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور طارق سعيد علاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في الحفل الختامي للنسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة. وثمن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فوز المركز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، عن فئة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»، مهدياً هذا التتويج لفريق العمل الذي يسعى دائماً إلى التميز والريادة على المستوى البحثي والعلمي والمعرفي. وأوضح العلي أن خدمة مجتمع «تريندز للمعرفة» تمثل الذراع التوعوي للمركز، حيث تهدف إلى تبسيط ونشر المعرفة المتخصصة حول القضايا الاستراتيجية، خاصة موضوعات الأمن السيبراني، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، وذلك بغرض توفيرها في متناول الأكاديميين والباحثين والمتخصصين كمرجعية، وجعلها أيضاً في متناول غير المتخصصين، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومدرك لما يدور حوله في العالم من أحداث ومستجدات.