«الإمارات للفضاء» تبحث تعزيز التعاون مع اليابان

13 سبتمبر 2025 13:16

أوساكا (الاتحاد)

زار وفد من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليابان، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء والبحث العلمي والصناعات الفضائية المتقدمة مع كافة دول العالم. وفي هذا السياق، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الوكالة إلى أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واضحة لمستقبل القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد فضائي مستدام، ودعم البحث العلمي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع والتقنيات الفضائية. وأوضح معاليه أن وكالة الإمارات للفضاء تعمل بشكل وثيق مع شركائها حول العالم لبناء وتعزيز بيئة فضائية داعمة تحقق النمو المستدام على المدى الطويل. وأضاف: «تعكس زيارة وفد الوكالة إلى اليابان التزام الإمارات بدورها الرائد كجسر للتعاون الدولي يربط بين الطموحات الوطنية والمبادرات العالمية، بما يسهم في بناء منظومة فضائية عالمية أكثر تكاملاً تعود بالنفع على الإنسانية بأسرها. ونحرص من خلال تعاوننا مع الأصدقاء في اليابان على دعم البرامج الوطنية الطموحة، وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن العمل المشترك مع شركائنا حول العالم هو انعكاس للحضور الإقليمي والعالمي الرائد للدولة في مجالات علوم واقتصاد الفضاء».