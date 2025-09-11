في إنجاز طبي.. "ياس كلينك" و"أبوظبي للخلايا الجذعية" ينجحان في زراعة نخاع العظم لطفلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، عن نجاح عملية زراعة نخاع العظم للطفلة الإماراتية مهرة البلوشي، البالغة من العمر سبعة أعوام، بعد إصابتها بمرض وراثي نادر وخطير يُعرف بنقص "ITK"، والذي أدى إلى تعرضها لالتهابات متكررة وحادة، كان من أخطرها إصابتها بفيروس "EBV" الذي أثر على رئتيها وجهازها الهضمي.

وأوضح الأطباء أن الحل الوحيد لإنقاذ حياة الطفلة تمثل في إجراء عملية زراعة نخاع العظم، بعد أن أظهرت الفحوصات تطابق شقيقتها الكبرى كمتبرع مثالي، ليتولى فريق طبي متكامل من أطباء زراعة وأخصائيي رئة وأطباء نفسيين وممرضين قيادة رحلة علاجها حتى تعافيها الكامل.

وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، أن نجاح العملية يمثل إنجازًا طبيًا وإنسانيًا استثنائيًا، موضحة أن القصة لا تعكس فقط ما بلغه الطب من ابتكار وتقدم، بل تجسد أيضًا صلابة طفلة صغيرة استطاعت أن تلهم الجميع بعزيمتها.

وأضافت أن مستشفى ياس كلينك ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية يواصلان التزامهما بتطوير الرعاية الصحية ومنح الأمل للعائلات في أصعب الأوقات.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، خصص مستشفى ياس كلينك ركنًا خاصًا بمشروعها الصغير "Cloud Nine" لبيع الآيس كريم وشاي الماتشا، في الطابق الأرضي للمستشفى، تجسيدًا لشغفها وروحها الريادية، وتكريمًا لرحلة الشفاء التي قادها الفريق الطبي.