حمدان بن محمد يزور معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بزيارة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة، وما يقدمه من ابتكارات وأنشطة ثقافية تجسد اعتزاز أهل الخليج بتراثنا الأصيل وموروثنا المشترك».

وأضاف سموه: «كل الشكر لقطر، ولأميرها، ولأهلها الأعزاء على كرم الضيافة المعهود.. نسأل الله أن يحفظ قطر أيقونةً للشموخ ومنارةً للتقدم، ونحن في دولة الإمارات نقف مع قطر ومع أهلها الكرام فهم منا ونحن منهم».