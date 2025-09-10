سعود بن صقر يشهد إطلاق أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة في سماء رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إطلاق أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة لشركة "إكس-بِنغ إيرو إتش تي" (XPENG AEROHT) الصينية الرائدة، في سماء الإمارة، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وذلك من نادي الجزيرة للطيران، في خطوة رائدة تجسّد ملامح مستقبل النقل المستدام والذكي في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن هذه التجربة تمثل انعكاساً لرؤية دولة الإمارات في صناعة مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، وتجسّد التزام إمارة رأس الخيمة بتبني أحدث الحلول التكنولوجية العالمية، بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش، والعمل، والاستثمار، والسياحة.

وقال سموه "في رأس الخيمة ننظر إلى المستقبل بعين الطموح، ونعمل على تحويل الأفكار غير التقليدية إلى إنجازات واقعية تسهم في بناء بيئة حضرية متطورة ومستدامة، وتجسّد الرحلة التجريبية للمركبة الكهربائية الطائرة خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تطوير وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة، تسهم في الارتقاء بجودة حياة أبنائنا والمقيمين على أرضنا الطيبة، وتدعم رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومرن يستشرف المستقبل".

وأضاف سموه "نؤمن أن التحدي الأكبر في هذا العصر يتمثل في بناء مدن أكثر استدامة وأنظمة نقل أكثر ذكاءً وأقل تلويثاً، واليوم نؤكد من رأس الخيمة أننا جزء من هذا التوجه العالمي، وشريك فاعل في صياغة ملامحه، فإطلاق هذه المركبة ليس مجرد إنجاز تقني، بل رسالة بأننا نصنع من الحاضر جسراً إلى المستقبل، ونرسخ التزامنا ببناء عالم أفضل للأجيال القادمة".

كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة "إكس-بِنغ إيرو إتش تي" الصينية، التي تتخذ من مدينة غوانجو مقراً لها، بهدف تطوير وتطبيق تقنيات السيارات الطائرة في الإمارة لأغراض الترفيه والسياحة وعمليات الإنقاذ وغيرها من الاستخدامات.

وتنص بنود المذكرة على أولوية حماية البيئة وتعزيز مبادئ الاستدامة وضمان التنمية طويلة الأمد لصناعة السيارات الطائرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز رائد للابتكار، ويعزز حضور العلامة التجارية للشركة الصينية في المنطقة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني بالوكالة، وتشاو ديلي، المدير التنفيذي للشركة الصينية.

وبهذه التجربة الأولى من نوعها في رأس الخيمة، تؤكد الإمارة أنها لا تكتفي بمواكبة متغيرات العصر، بل تسهم في صياغة ملامحه، عبر مبادرات مبتكرة تُترجم رؤيتها الطموحة في بناء بيئة حضرية أكثر ذكاءً واستدامة، ومن المتوقع أن تمهّد هذه التجربة الطريق أمام اعتماد حلول النقل الجوي الحضري في الدولة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز موقع الإمارات كوجهة عالمية لصناعة المستقبل، ويجعل من رأس الخيمة منصة رائدة للتجارب التي ترسم ملامح الغد للأجيال القادمة.