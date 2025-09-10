إطلاق مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في إطار المبادرات الداعمة لتوجهات دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز جديد يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة الموارد البشرية الحكومية، وتحسين جودة خدمات الموارد البشرية للموظفين، وتوفير تجربة سلسة وآنية، وتعزيز بيئة العمل، عبر توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، في تقديم خدمات مبتكرة متقدمة تتسم بالدقة والاستجابة الفورية.

وستغطي خدمات مساعد الموارد البشرية، أكثر من 50 ألف موظف في حكومة الإمارات، فيما يقدم المساعد في أولى مراحل تطبيقه 108 خدمات، ويعالج 80% من إجراءات الموارد البشرية الذاتية للموظفين، ويوفر إجابات فورية لـ 80% من الاستفسارات ذات العلاقة بتشريعات الموارد البشرية تلقائياً، ما يسهم في توفير 170 ألف ساعة عمل سنوياً في مجال خدمات الدعم الفني والقانوني في مجال الموارد البشرية.

ويعتمد مساعد الموارد البشرية على تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يمثل نظاماً ذكياً متقدماً مطوراً بالذكاء الاصطناعي، يقوم بإنجاز المهام والإجراءات وتقديم الخدمات والإجابة عن الاستفسارات نيابة عن الموظف، من خلال قراءة وتحليل البيانات من نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وتزويدهم بإجابات دقيقة ومخصصة، عبر واجهات تفاعلية مكتوبة أو صوتية باللغتين العربية والإنجليزية،من دون تدخل بشري.

ويمكن لموظفي حكومة الإمارات الاستفادة من خدمات مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال موقع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية www.fahr.gov.ae أو تطبيقها الذكي FAHR.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إطلاق مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الموارد البشرية الحكومية وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على ابتكار وتطوير النماذج التكنولوجية الهادفة لتعزيز الخدمات، والانتقال بتجارب المتعاملين إلى المستقبل، من خلال حلول سهلة وفعالة وفورية ومخصصة.

وقالت إن مساعد الموارد البشرية يمثل إضافة جديدة لحلول الخدمات المتكاملة التي تواصل الهيئة تطويرها، ويسهم في تحقيق توجهات حكومة الإمارات بتصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.

من جهته، أكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إطلاق "مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي" يمثل خطوة رائدة نحو مستقبل الخدمات الحكومية، تُوائم الهيئة من خلالها بين التكنولوجيا ومتطلبات الموظفين، لتقديم تجربة متعاملين أكثر سلاسة وكفاءة، ما يترجم نهج حكومة دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وقال إن المشروع يشكل تجسيداً عملياً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعكس توجه القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية متكاملة مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مساعد الموارد البشرية الذي سيتم تطبيقه على مراحل، يعتمد على التعلم المستمر، ما يتيح له اكتساب معارف ومهارات، وتطوير قدراته وفقاً للتفاعل اليومي والمعلومات المدخلة من الموظفين، ما يجعل استجاباته أكثر دقة.

ويعزز إطلاق مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دعم توجهات "تصفير البيروقراطية"، وتعزيز التميز المؤسسي، والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية في تصميم وصناعة مستقبل العمل الحكومي.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تواصل العمل ضمن رؤيتها المستقبلية، على توفير أفضل حلول الخدمات المتكاملة، المدعومة بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، والحلول الاستباقية التي تواكب طموحات الموظفين، وتُسهم في تهيئة بيئة عمل حكومية مستقبلية مرنة ذات جاهزية عالية، بما يعزز تطلعات دولة الإمارات في تحقيق الريادة والتميز الحكومي.

