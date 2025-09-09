رئيس الدولة يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم تضامن الإمارات مع قطر إثر الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب سموه عن إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر، مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد سموه على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر الشقيقة، والقوانين والأعراف الدولية كافة، ويقوِّض أمن المنطقة واستقرارها.