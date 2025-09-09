حميد بن راشد: الإمارات تضع صحة المواطن والمقيم على رأس الأولويات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات تولي، منذ تأسيسها، اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي، باعتباره ركناً أساسياً في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف سموه "نرى اليوم ثمار هذه الرؤية في منظومة صحية متكاملة تضاهي أرقى المعايير العالمية، وتضع صحة المواطن والمقيم على رأس الأولويات".

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمجلسه في الديوان الأميري، اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتور أحمد عيسى مدير مجموعة السعودي الألماني الصحية في الإمارات، ووفد من المجموعة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان "القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الصحية، إذ يسهم بفاعلية في توفير خدمات متقدمة، ويعزز من كفاءة النظام الصحي الوطني، وعجمان ترحب دوماً بالمبادرات والاستثمارات الطبية التي تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته".

وعبر وفد مجموعة السعودي الألماني الصحية عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، لحرص سموهما الدائم على دعم القطاع الصحي وتوفير كافة التسهيلات للمشروعات الصحية.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والدكتور يحيى قباني مدير مستشفى السعودي الألماني- عجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وسعود الكعبي مدير التواصل والعلامة التجارية لمجموعة السعودي الألماني الصحية في الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.