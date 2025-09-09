«مجمع الشارقة للبحوث» يُطلق هويته البصرية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اليوم هويته البصرية الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من سلسلة لقاءات الأعمال الصباحية، التي نظّمها المجمع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ورواد قطاع الصناعة، إلى جانب نخبة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

ويأتي تجديد الهوية البصرية للمجمع تحت شعار «من الأفكار إلى التأثير.. الشارقة تقود الطريق»، في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمجمع نحو ترسيخ موقع الشارقة كمركز عالمي للمعرفة والابتكار، وتأكيداً على التزامه بتعزيز التكامل بين إرث الإمارة الثقافي والعلمي، ومقوماتها المستقبلية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستدام.

وتجسّد الهوية الجديدة رؤية المجمع التطويرية، حيث تميّزت باستخدام ألوان مستوحاة من البيئة الإماراتية الأصيلة، مع عناصر تصميم هندسي تعكس الديناميكية وروح الابتكار، كما تبرز الهوية مفاهيم الاتصال والمعرفة والتعاون، بما يواكب التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والأبحاث، ويعكس الدور المحوري للمجمع في دعم المبدعين والمبتكرين على مستوى المنطقة.

وقال جمعة الحاج، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن إطلاق الهوية الجديدة نقطة تحول في مسيرة المجمع نحو ترسيخ مكانة الشارقة كعاصمة إقليمية للابتكار والمعرفة، فالهويّة هي انعكاس حقيقي لرؤية المجمع الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للمبدعين والمستثمرين، وداعمة للتقنيات المتقدمة التي تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وتُعدّ سلسلة لقاءات الأعمال الصباحية التي ينظمها المجمع منصة دورية تسهم في إثراء الحوار بين مختلف مكونات منظومة الابتكار، من أكاديميين وصناعيين ومستثمرين ومبتكرين، بما يسهم في تبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام في الإمارات.