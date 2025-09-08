إطلاق حملة وطنية مشتركة لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وشركة" Visa" العالمية عن إطلاق حملة وطنية مشتركة بعنوان "لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار"، تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتمكين أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة من حماية أنفسهم من الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

يُعد هذا التعاون بين وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وشركة "Visa" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية مثالاً لتعزيز منظومة العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في حماية المجتمع، شراكة حققت نجاحات متميزة .

تهدف الحملة الجديدة، "لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار" للتوعية العامة في الوقت الذي يتزايد فيه استهداف المحتالين للمستهلكين عالميًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي والهواتف المتحركة، مما يؤكد أهمية الثقافة الرقمية واليقظة أكثر من أي وقت مضى وضرورة حماية العالم الرقمي من خلال خطوات ملموسة واعية.

وأكد العميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية الحرص على تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق رؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات ، مشيراُ إلى أن الشراكة مع شركة فيزا العالمية وشرطة دبي تجسد التزام وزارة الداخلية بتعزيز أمن المجتمع الرقمي والوقاية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، عبر بناء منظومة متكاملة تعتمد على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص حيث أن حماية العالم الرقمي مسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تعزز من قدرتهم على التصدي لمحاولات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، بما يضمن فضاءً رقمياً آمناً وموثوقاً للجميع.

من جانبها أكدت سليمة غوتييفا، نائبة الرئيس والمدير العام لشركة "Visa " في دولة الإمارات أهمية شراكة "Visa" مع وزارة الداخلية في هذه الحملة المهمة، لحماية المجتمع ومنظومة المدفوعات في الدولة من الاحتيال والهجمات الإلكترونية، في ظلّ تزايد تعقيدات عمليات الاحتيال، منوهة إلى أن تزويد الناس بالمعرفة هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال.

وأشارت إلى توسيع الجهود المشتركة من خلال هذه الحملة الجديدة ودعم رؤية حكومة دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي آمن ومرن وشامل.

وستبث هذه الحملة الشاملة عبر منصّات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلانية الخارجية، باستخدام أسلوب إبداعي يُذكّر الأطفال فيه آباءهم بأهمية البقاء آمنين على الإنترنت، ومن خلال تغيير التفاعل التقليدي بين الوالدين والطفل، تُؤكد الحملة أن السلامة على الإنترنت تشمل جميع الأعمار، وأن على الجميع التنبه لعمليات الاحتيال.

اعتمد الشركاء نهجًا موجّهًا يشمل مختلف الثقافات والمجتمعات، مع محتوى تعليمي يركز على أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا لدى كل فئة من الجمهور.

وتستند حملة "لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار" إلى رؤى مُستقاة من الدراسة السنوية التاسعة من Visa بعنوان "ابقَ آمنًا"، والتي تُظهر أن المستهلكين في دولة الإمارات أصبحوا أكثر استباقية في تأمين معاملاتهم الرقمية. ومع ذلك، لا يزال عدد كبير منهم عُرضةً للاحتيال.وتندرج الحملة ضمن تعاون أوسع نطاقًا بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة "Visa”وبالتنسيق مع جميع القيادات العامة للشرطة بالدولة للتفاعل المُباشر في المدارس وأماكن العمل، من خلال تقديم جلسات تثقيفية شخصية لتعزيز وعي الجمهور وفهمه لسبل منع الاحتيال.

وبالتوازي مع التطور السريع الذي تشهده المدفوعات الرقمية، تتطور المخاطر أيضًا، وحسب بيانات " Visa" العالمية، نجحت الشركة في العام الماضي وحده في التصدي لمدفوعات احتيالية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، وحالت دون تنفيذ 80 مليون معاملة احتيالية، وهو ما يؤكد استثمار" Visa" المستمر في حلول منع الاحتيال المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على حماية المستهلكين.