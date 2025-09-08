تحت رعاية سيف بن زايد أكاديمية ربدان تنظِّم حفل تخريج دفعة 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية وحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تُنظِّم أكاديمية ربدان حفل تخريج دفعة عام 2025، يوم 15 سبتمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وممثّلي الجهات الوطنية، في مشهد يرسِّخ مكانة الأكاديمية منارةً للتفوُّق والريادة التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.

ويُقام حفل التخريج تحت شعار «روّاد الجاهزية»، في تعبير رمزي عن قدرة الخريجين على أن يكونوا في طليعة الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل، ما يجسِّد رسالة الأكاديمية في إعداد قيادات وطنية رفيعة المستوى، مؤهَّلة بالعلم والخبرة والجاهزية الشاملة.

ويحتفي الحفل بتخريج 233 طالباً وطالبة من سبعة برامج أكاديمية نوعية في مرحلتَي البكالوريوس والماجستير، هي برامج إدارة استمرارية الأعمال، والإدارة المتكاملة للطوارئ، والأمن الوطني، والشرطة والأمن، والقيادة الشرطية والأمنية، والتحليل الاستخباري، وهندسة النظم المتخصصة في الدفاع.

وتمتاز هذه الدفعة بتنوُّعها المؤسسي والدولي، حيث ينتمي خريجوها إلى جهات وطنية رفيعة، فضلاً عن خريجين مموَّلين ذاتياً أو مبتعَثين عبر مِنح الأكاديمية. ويشارك في الحفل طلبة دوليون من أفغانستان وإندونيسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، ما يعكس اتساع نطاق الحضور العالمي للأكاديمية.

ويُجسِّد خريجو أكاديمية ربدان نموذجاً تتنوَّع فيه الخلفيات والخبرات، وتتكامل فيها المهارات والمعارف النظرية والتطبيقية، ليشكِّلوا إضافة نوعية إلى منظومة الأمن والسلامة والدفاع والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعزَّزت الأكاديمية مكانتها في سوق العمل بنسبة توظيف تصل إلى 96%، هي من بين الأعلى على مستوى العالم، مدعومةً بشبكة شراكات استراتيجية واسعة تضمُّ مؤسسات أمنية ودفاعية عالمية، ومراكز بحثية مرموقة، وجامعات كبرى تضاهي أعرق المؤسسات الدولية.

وأكَّد سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ حفل هذا العام ليس مجرَّد مناسبة للاحتفاء بالطلبة، بل هو محطة تعكس التزام الأكاديمية العميق برؤية القيادة الرشيدة، وقال: «نحتفل اليوم بخريجين يمثِّلون ثمرة عقد من العمل الدؤوب والتميُّز الأكاديمي، خريجين مؤهَّلين لقيادة مسيرة الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء مستقبل الدولة المزدهر».

وأوضح سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، أنَّ الدفعة الجديدة تعكس نجاح الخطة التعليمية لأكاديمية ربدان التي تقوم على الدمج بين التعليم الأكاديمي والمهني، وقال سعادته: «حَرَصنا على أن تكون برامجنا محدَّثة باستمرار، ومنفتحة على أرقى الجامعات العالمية، ومتصلة بتجارب واقعية عبر المحاكاة والزيارات الميدانية، ليكون خريجونا على أهبة الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة».

وأكَّد الدكتور ناجي محمد الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أنَّ ما يميِّز الأكاديمية هو بيئتها التعليمية التي تمنح الطالب تجربة متكاملة لا تقتصر على القاعة الدراسية، بل تمتد إلى تطبيقات عملية وسيناريوهات محاكاة ودعم بحثي أكاديمي، وقال: «هذا النموذج المتفرِّد يجعل خريج أكاديمية ربدان قادراً على الإسهام بكفاءة عالية في القطاعات الحيوية داخل الدولة وخارجها».

وتواصل أكاديمية ربدان، منذ تأسيسها عام 2013، تعزيز مكانتها العالمية عبر برامج أكاديمية رائدة، وشراكات استراتيجية مع أفضل 200 جامعة في العالم، واعتمادات أكاديمية دولية أبرزها قبول ترشُّحها لدى الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، لتصبح مؤسَّسة رائدة عالمياً تقدِّم درجات علمية متخصِّصة تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وحازت الأكاديمية تصنيف 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في مجالات التعليم والمرافق والتوظيف والمشاركة العالمية والتطوُّر الأكاديمي والحوكمة، لتكرّس بذلك ريادتها في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهَّلة علمياً وعملياً، وبما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويعزِّز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي حفل هذا العام ليُجسِّد استمرار الأكاديمية في أداء دورها المحوري في إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل، قادرة على الإسهام بفاعلية في تعزيز منظومة الأمن والسلامة والاستقرار في دولة الإمارات، وتلبية متطلبات العمل في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع توجُّهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميُّز والاستباقية.