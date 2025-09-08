"الإمارات للإعلام" يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك مجلس الإمارات للإعلام في النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنظمه إمارة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز السياسات الإعلامية التي تدعم جودة الحياة الرقمية وتبني بيئة إعلامية مسؤولة.

ويستعرض المجلس تجربته في تطوير أطر تنظيمية متكاملة للمحتوى الإعلامي، تقوم على وضع معايير واضحة تضمن حماية القيم والهوية الوطنية، وتعزيز الرسائل المجتمعية الإيجابية.

كما يعمل المجلس على تمكين صناع المحتوى عبر بيئة تنظيمية مرنة تحفّز الإبداع وتشجع على إنتاج محتوى هادف، مع تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي من خلال ضمان دقة المعلومات وشفافيتها.

وتشكل هذه الجهود ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة الرقمية، وترسيخ مكانة الإعلام كشريك فاعل في بناء الوعي المجتمعي ودعم رسائل الاتصال الحكومي.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي رسخ مكانته كمنصة رائدة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في الاتصال والإعلام، مشيرا إلى أن مشاركة المجلس تأتي لتؤكد أن جودة الحياة الرقمية تبدأ من جودة تنظيم الإعلام، وأن بناء بيئة إعلامية مسؤولة هو استثمار مباشر في الإنسان والمجتمع.

ولفت إلى أن تصريح "مُعلن"، الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام، يشكل محور مشاركة المجلس في المنتدى، إذ يهدف إلى تنظيم إعلانات صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وفق معايير محددة.

ويعرض المجلس، خلال المشاركة، أبرز الالتزامات والشروط المرتبطة بالتصريح، ويتيح لصناع المحتوى فرصة التسجيل المباشر والسريع للحصول عليه، بما يمكّنهم من تقديم رسائل في بيئة إعلامية منظمة ومسؤولة تعكس القيم الإيجابية للمجتمع.ويشارك المجلس في المعرض المصاحب للمنتدى بجناح تفاعلي يعرّف الزوار بمبادراته وخدماته، ويتيح لهم تجربة أدوات تنظيم المحتوى والتفاعل معها، والتعرف على معايير الإعلانات الرقمية، وآليات حماية الفضاء الرقمي، بما يعكس رسالته في جعل الإعلام أداة للتمكين ومد جسور الاتصال المؤثر والإيجابي مع الجمهور وضمانة لجودة الحياة، وبما يتماشى مع أهداف عام المجتمع الذي تحتفي به دولة الإمارات خلال 2025.

ويقدم المنتدى في دورة هذا العام رؤية متكاملة لتوسيع أدوار الاتصال ليصبح أداة مؤثرة في مجالات الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، وهي جميعها محاور تلتقي عند هدف واحد هو جودة حياة الإنسان.

ويطرح المنتدى قضية الأمن الغذائي بوصفها ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مسلطًا الضوء على دور الاتصال الحكومي في بناء وعي غذائي مستدام، وتحفيز تبني أنظمة زراعية وتقنيات حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحافظ على التنوع البيولوجي.

ويعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، ويحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.









