74 مرشحاً ضمن 23 فئة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القائمة القصيرة للدورة الـ12 من «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025»، متضمّنةً 74 مرشحاً تم اختيارهم عقب اجتماع اللجنة العليا للتحكيم، ضمن 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، وجوائز لجنة التحكيم، إلى جانب جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي.

واستقبلت الجائزة هذا العام أكثر من 2600 ملف، تأهل منها بعد الفرز الأولي أكثر من 600 مشاركة من 37 دولة، فيما بلغت 170 ملفاً مرحلة التقييم لدى لجنة تحكيم الجائزة المكونة من نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والإدارة، وهم: محمد جلال الريسي، رئيس لجنة التحكيم للجائزة، والدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، والدكتور يسار جرار، مستشار استراتيجي، والدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، كاتب وإعلامي، وسامي الريامي، كاتب وإعلامي، وشهاب الحمادي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الإدارية والمالية، وعلي جابر، مدير عام قنوات «أم. بي. سي» وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، والأستاذ محمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، ومنى الشاذلي، إعلامية مصرية.

ومن المقرر أن تُعلن الأسماء النهائية للفائزين يوم الخميس القادم، تزامناً مع اليوم الختامي للدورة الـ14 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» الذي ينعقد يومي 10 و11 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

وتُرسخ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» مكانتها منصةً رائدة للاحتفاء بالتميّز والابتكار في الاتصال محلياً ودولياً، عبر معايير تركّز على الأثر المجتمعي، واستدامة النتائج، وبناء شراكات قادرة على تحسين جودة الحياة.