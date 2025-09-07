نقل مباشر لوقائع الخسوف الكلي للقمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز الفلك الدولي، أنه سيبث مباشرة وقائع ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي ستشهدها سماء المنطقة مساء اليوم الأحد، عبر أحد تلسكوبات مرصد الختم الفلكي في أبوظبي.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، إنه يمكن رصد هذه الظاهرة بشكل متفاوت في العالم العربي، موضحاً أن القمر سيشرق في شرق المنطقة قبل بداية الخسوف، بينما سيظهر فوق الأفق في وسط العالم العربي وهو في مراحله الأولى، في حين سيشرق في غرب المنطقة أثناء المراحل الأخيرة من الظاهرة.

