عبدالله بن زايد يهنئ وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر بتعيينها وزيرة للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وبحث سموه، خلال اتصال هاتفي، مع معالي إيفيت كوبر، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي إيفيت كوبر بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل معها لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.