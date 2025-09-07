إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الطبي العالمية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، رئيس مجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أعلنت مجموعة دبي للجودة، بالتعاون مع أكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الطبي العالمية 2025.

وقالت سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة: «نسعى من الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الصحية والطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما ندعم الابتكار في الرعاية الصحية من خلال معايير استثنائية ترتكز على سلامة المرضى، فعالية الأداء، وأخلاقيات الممارسة، والمسؤولية الطبية».

وأفادت أن الدورة الحالية شهدت تطويراً في نموذج الجائزة وتحديث فئاتها لتشمل: المستشفيات، العيادات، الأفراد، والتعليم الطبي، بحيث يتم تحديد الفائزين ضمن مستويات البلاتينيوم، الذهبية، الفضية والبرونزية، وفقاً لمعايير دقيقة تعتمد على التقييم المكتبي والزيارات الميدانية.

ويبدأ استقبال طلبات الترشح ابتداءً من 10 سبتمبر 2025 ولمدة شهرين ونصف الشهر عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (https://www.dqg.org/global-medical-excellence-award)، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

من جانبه، قال الدكتور بسام درويش، مؤسس ورئيس أكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث: إن «ما يميز هذه الدورة هو تزامنها مع انعقاد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الطب - دبي 2025، الذي ينظم بالتعاون مع الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي الطبي (المملكة المتحدة)، وبمشاركة نحو 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً. ويهدف المؤتمر إلى تمكين طلبة كليات الطب، الأطباء، الكوادر التمريضية والإدارية، إضافةً إلى العاملين في المجال الخيري والإنساني، من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة وتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية».